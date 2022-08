Polícia Civil procura autor de tentativa de homicídio contra agente do Denarc em Novo Hamburgo

publicidade

A Polícia Civil está empenhada em identificar o autor da tentativa de homicídio contra um agente do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc), ocorrida no começo da noite dessa quarta-feira no bairro Canudos, em Novo Hamburgo. O policial civil, de 38 anos, foi baleado por um criminoso no abdômen e na perna, sendo socorrido e hospitalizado.

“Certamente nos próximos dias haverá uma resposta à altura”, assegurou o diretor de investigações do Denarc, delegado Alencar Carraro, na manhã desta quinta-feira à reportagem do Correio do Povo. “Ele não corre risco de morte”, observou aliviado. O caso é apurado pela Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP) de Novo Hamburgo, sob comando da delegada Ariadne Langanke. O Denarc prestará apoio.

Segundo o delegado Alencar Carraro, uma equipe estava realizando diligências dentro de um condomínio residencial nas imediações do aeroclube e situado na rua Bruno Werner Storck. “O Denarc nas últimas semanas estava realizando um trabalho investigativo de combate ao tráfico de drogas e comércio de armas”, explicou. Conforme ele, uma facção criminosa havia “tomado alguns apartamentos, ostentando armas e expulsando moradores”.

Logo após o ataque contra a equipe policial que deixou o agente ferido, a região do condomínio foi cercada pela Polícia Civil, Brigada Militar e Guarda Municipal, sendo realizadas buscas ao criminoso. O suspeito não foi encontrado. “As diligências resultaram em dois presos em flagrante por tráfico e associação para o tráfico. Indivíduos com ficha criminal bastante densa…”, acrescentou. Um dos detidos é segurança da facção.

O delegado Alencar Carraro garantiu que o trabalho investigativo no condomínio terá prosseguimento, visando “o rápido esclarecimento dos fatos, envolvendo a tentativa de homicídio contra o policial civil” e a atuação das “lideranças do tráfico dessa organização criminosa que exercem o poder nessa comunidade”. Qualquer informação , mesmo anônima, pelo telefone de denúncias 08000-518-518, do Denarc.