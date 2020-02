Polícia Civil realiza Operação Carga Segura na BR 386

publicidade

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão ao Roubo e Furto de Cargas (DRFC), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), sob a coordenação do Delegado Alexandre Luiz Fleck, realizou, na noite de quarta-feira, a Operação Carga Segura, no eixo Tabaí-Canoas na BR 386. A ação, que será permanente da delegacia, se constitui na verificação, de forma ostensiva, de pontos críticos onde ocorrem roubo de cargas, após minuciosa análise efetivada pelo Núcleo de Inteligência. Os alvos da operação são postos de combustíveis e paradouros noturnos ao longo daquele trecho, onde caminhoneiros costumam ser observados ou até abordados por criminosos.

Durante a primeira edição da operação, na quarta-feira, foi realizada a fiscalização de diversos caminhões e suas respectivas cargas. Também foram feitas orientações para os caminhoneiros sobre como melhorar a prevenção ao roubo de cargas e, também, como agir em situações de risco. O delegado Fleck ressaltou que, além da importância do trabalho preventivo, a Operação Carga Segura também serve à produção de conhecimento para fins de inteligência, diante da avaliação de campo dos contextos fáticos envolvendo os crimes de roubo de carga.