Polícia Civil recebe mais cinco viaturas semi blindadas para atuarem no Interior do RS

A Polícia Civil conta com mais cinco viaturas semi blindadas, sendo três ostensivas e duas discretas, que vão atuar no Interior do Estado. A entrega dos novos veículos ocorreu na manhã desta quarta-feira em frente ao Palácio da Polícia, em Porto Alegre.

Duas Toyota SW4 e um Renault Duster são ostensivas. Já os modelos discretos não foram divulgados por questão de segurança. Os veículos zero quilômetro foram destinados às cidades de Panambi, Santa Maria, Erechim e Veranópolis. Eles foram adquiridos através do Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul (Piseg/RS). O investimento total é de mais de R$ 1,1 milhão.

O Piseg/RS possibilita a empresários destinar até 5% do saldo devido de ICMS ao Estado para serem aplicados na compra de itens como veículos, armamentos, munições, capacetes, coletes balísticos, rádios comunicadores, equipamentos de rastreamento, de informática, bloqueadores de celular, câmeras e centrais de videomonitoramento.

A Chefe de Polícia Civil, delegada Nadine Anflor, enfatizou que a aquisição das viaturas demonstra a preocupação da instituição com relação à qualificação dos serviços. Ela ressaltou que o aumento na frota é uma das prioridades dentro do eixo de renovação das estruturas dos órgãos policiais.

“A qualificação do trabalho é uma constante dentro de uma instituição como a nossa, cuja missão de servir e proteger tem norteado nossas ações desde os primórdios”, afirmou a delegada Nadine Anflor, lembrando que nesse mês a Polícia Civil comemorou 180 anos. Já a diretora substituta da Divisão de Transporte e Manutenção do Departamento de Administração Policial da Polícia Civil, delegada Luciana Caon, destacou que “as novas viaturas representam um reforço significativo nos trabalhos policiais”.