Polícia Civil vai ouvir jornalista esfaqueado nesta quarta-feira

publicidade

O jornalista Gabriel Luiz, 29 anos, esfaqueado na última quinta-feira, vai prestar depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal na tarde desta quarta-feira. A informação foi confirmada à Record TV pelo delegado que está à frente das investigações, Douglas Fernandes.

De acordo com o delegado, a decisão de ouvir a vítima partiu do fato de Gabriel ter recebido alta da UTI e ido para um dos quartos do hospital particular onde está em recuperação, no Lago Sul. A transferência ocorreu na terça-feira. "Ele será ouvido ainda no hospital, porque a intenção é concluir o inquérito policial até a próxima segunda-feira", detalhou o delegado.

O caso

O repórter da TV Globo Brasília foi atacado próximo ao prédio onde mor. Ele sofreu ao menos dez facadas na perna esquerda, no abdômen, no tórax e no pescoço. Os suspeitos pela agressão são um adolescente de 17 anos e José Felipe Leite Tunholi, de 19 anos.

Veja Também

A dupla foi identificada pela polícia menos de 24 horas depois do crime. O adolescente foi apreendido e José Felipe foi transferido para a Papuda nessa terça-feira, onde ficará por tempo indeterminado. No vídeo abaixo, de uma câmera de segurança, é possível ver os dois suspeitos seguindo o jornalista.