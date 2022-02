Polícia Federal apreende cerca de 1,3 tonelada de pescado em Rio Grande

publicidade

A Polícia Federal apreendeu na manhã desta sexta-feira em torno de uma tonelada de corvina capturada em área interditada para pesca e ainda cerca de 300 quilos de pescado proibido, em maioria da espécie raia viola. O flagrante foi efetuado pelo Núcleo de Polícia Marítima da Delegacia de Polícia Federal em Rio Grande, tendo apoio do Ibama.

Os agentes abordaram uma embarcação no canal de entrada do porto do Rio Grande. Além da apreensão, os policiais federais identificaram um equipamento instalado a bordo, destinado a adulterar a emissão obrigatória das informações ao Programa Nacional de Rastreamento de Embarcações Pesqueiras por Satélite. O objetivo era dificultar as ações de fiscalização.

A embarcação foi escoltada pela PF até o cais do Rincão da Cebola. O mestre da embarcação foi preso em flagrante por pesca ilegal. Todo o pescado apreendido será destinado ao programa Mesa Brasil para beneficiar instituições beneficentes da região.