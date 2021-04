Polícia Federal apreende drogas na Estação Rodoviária de Santa Vitória do Palmar

publicidade

A Polícia Federal divulgou na manhã desta quarta-feira o balanço de três ações distintas deflagradas em Santa Vitória do Palmar. Na Estação Rodoviária, um jovem foi preso com mais de 2,7 quilos de maconha e mais de um quilo de cocaína. Ele estava em um ônibus de linha intermunicipal, vindo de Rio Grande. Um indivíduo que aguardava a chegada da droga também foi detido no local.

Depois, uma jovem foi também detida após a descoberta de cerca de meio quilo de cocaína na mochila. Ela estava em um ônibus da linha intermunicipal, proveniente de Pelotas. Um indivíduo que aguardava a chegada da droga também foi abordado no local.

Nas imediações, a equipe da Polícia Federal flagrou ainda um suspeito que portava um revólver calibre 22 com sete munições. As três ações ocorreram entre a tarde e a noite de terça-feira.