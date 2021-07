Polícia Federal apura crimes contra o sistema financeiro, ordem tributária e lavagem de dinheiro

publicidade

A Polícia Federal investiga os crimes contra o sistema financeiro nacional, contra a ordem tributária e de lavagem de dinheiro na fronteira do Rio Grande do Sul. Na manhã desta quarta-feira, os agentes cumpriram quatro mandados de busca e apreensão em Barra do Quaraí.

O trabalho investigativo ocorre no âmbito de dois inquéritos abertos pela Polícia Federal de Uruguaiana. Os mandados judiciais foram autorizados pela 7ª e 11ª Varas Federais de Porto Alegre.

Em uma das investigações, iniciada com informações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), os policiais federais apuraram que um casal, residente em Barra do Quaraí, movimentou em suas contas bancárias pessoais e empresariais, entre os anos de 2015 e 2020, valores que superam R$ 200 milhões.

Parte desses valores não foram declarados à Receita Federal e são oriundos de empresas localizadas na região Sudeste do Brasil. Para a PF, existem fortes indícios de que alguns desses estabelecimentos sejam empresas “fantasmas”.

Já na outra investigação, os agentes da PF constataram que dois homens atuavam com câmbio ilegal em Barra do Quaraí. Empresas do ramo de transporte internacional, localizadas em diferentes cidades brasileiras, realizavam transferências bancárias em moeda nacional para as contas utilizadas pelos investigados.

Posteriormente, os suspeitos repassavam o correspondente em moeda estrangeira em espécie aos motoristas dessas empresas, que utilizavam o dinheiro para custear despesas de viagem na Argentina e no Chile. Apenas no ano de 2015 foram movimentados para as contas de um dos investigados mais de R$ 5 milhões, sem declaração à Receita Federal.

