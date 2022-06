Polícia Federal confirma prisão na operação contra descaminho e contrabando vindo do Uruguai

publicidade

A Polícia Federal confirmou a captura de um envolvido em um esquema de contrabando e o descaminho de mercadorias provenientes do Uruguai para comercialização no país. O suspeito foi detido na tarde dessa terça-feira no Centro de Porto Alegre.

Pela manhã, a PF havia deflagrado a operação Carga Explosiva. Houve o cumprimento de sete ordens judiciais, sendo cinco mandados de busca e apreensão em Santana do Livramento e dois na cidade de São Paulo. Documentos, celulares e munição calibre 762 foram recolhidos.

Os agentes da PF em Porto Alegre foram então acionados, após receberem informações da equipe de investigação da operação Carga Explosiva, em Santana do Livramento, de que um depósito estaria sendo esvaziado na área central da Capital.

Quando os policiais federais chegaram ao local, um caminhão estava sendo carregado com mercadorias retiradas do depósito. O responsável pela carga foi preso em flagrante.

A investigação da PF em Santana do Livramento apontou o envio de mercadorias da fronteira com o Uruguai para comercialização em lojas de São Paulo, sobretudo na região de compras do Brás. O envio dos produtos provenientes do exterior, principalmente vestuário, era realizado pelo proprietário de um free shop da cidade uruguaia de Rivera.

As diligências começaram em fevereiro do ano passado, após a prisão em flagrante do motorista de um caminhão que transportava mercadorias estrangeiras escondidas no veículo, sem o devido pagamento de tributos, na BR 158, em Santana do Livramento.

O valor estimado dos bens apreendidos na ocasião foi de aproximadamente R$ 500 mil. Na ação, um cúmplice que atuava como “batedor” da carga apreendida também foi detido em flagrante.

Ao longo do trabalho investigativo, a PF identificou a participação de outros envolvidos especializados na internalização irregular de mercadorias no país e a atuação dessa organização criminosa no roubo de cargas de contrabando e descaminho de outros grupos.



A operação foi denominada “Carga Explosiva” devido a disputa pela mercadoria ilegal entre grupos criminosos que atuam no contrabando e descaminho, inclusive com o roubo da carga irregular.



A ação faz parte da Operação Controle Brasil, articulada pela Secretaria de Operações Integradas (SEOPI) do Ministério da Justiça e Segurança Pública, integrando diversos órgãos no combate aos delitos de contrabando e descaminho de bebidas, fumo e insumos agrícolas.