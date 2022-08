Polícia Federal prende novos suspeitos de envolvimento nas mortes de Dom e Bruno

publicidade

A Polícia Federal deflagrou neste sábado (6) uma operação na região do Vale do Javari, no Amazonas, para cumprir cinco mandados de prisão e dez de busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento na ocultação dos corpos do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira. Entre os detidos na operação estão parentes dos pescadores já detidos.

Ao todo, eram sete mandados de prisão, mas um dos autores do crime, Amarildo Costa de Oliveira, conhecido como Pelado, que confessou o assassinato de Bruno e Dom, já está preso desde o dia 7 de junho pelos assassinatos. Agora, vai responder também por associação criminosa e pesca ilegal. O colombiano Rubens Villar, conhecido como Colômbia, também já estava preso por uso de documento falso. Agora, vai responder ainda por chefiar um suposto esquema de pesca ilegal e contrabando.

Entre os cinco presos na manhã deste sábado, três são parentes de Amarildo. O filho, Amarílio de Freitas Oliveira, e os irmãos Otávio e Eliclei Costa de Oliveira.

Também foram presos os pescadores Jânio Freitas de Souza e Laurimar Lopes Alves. Todos eles são suspeitos de participar da ocultação dos corpos de Bruno e Dom.

Os agentes da Polícia Federal realizaram a operação na região do Vale do Javari e de Atalaia do Norte, onde as vítimas foram assassinadas. Até Dom e Bruno desapareceram enquanto realizavam entrevistas para a produção de um livro e reportagens sobre invasões de terras indígenas.

Eles partiram rumo à cidade de Atalaia do Norte, mas não chegaram ao destino. Os corpos foram encontrados com marcas de tiros, esquertejados e carbonizados. Os restos mortais foram enterrados na mata.

Presos

Entre as acusados que já presos estão os pescadores Jeferson da Silva Lima, o "Pelado da Dinha", Oseney da Costa de Oliveira, o "Dos Santos", e Amarildo da Costa de Oliveira. Outro detido é Rubens Villar Coelho, conhecido como Colômbia. Ele é apontado como mandante dos homicídios, mas os investigadores colhem novas provas para confirmar esta hipótese.

Rubens foi preso no dia 7 de julho, suspeito de envolvimento no crime. Ele cumpre prisão preventiva, por ordem da Justiça. No entanto, para que continue detido, são necessários que novos elementos que indiquem a participação dele sejam anexados pelos investigadores.

Vale do Javari

O Vale do Javari é palco de conflitos que envolvem garimpo, extração de madeira, pesca ilegal e narcotráfico. Com 8,5 milhões de hectares, a terra indígena fica no extremo oeste do Amazonas, na fronteira com o Peru, e abriga ao menos 14 grupos isolados — a maior população indígena não contatada do mundo.

A área é a segunda maior terra indígena do país — atrás apenas da Yanomami, em Roraima, na divisa com a Venezuela, que tem 9,4 milhões de hectares — e tem acesso restrito, possível apenas por avião ou barco.

