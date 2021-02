Polícia frustra roubo a loja de rede varejista em Gravataí

publicidade

Uma filial da Magazine Luiza, situada na avenida Dorival Cândido Luz de Oliveira, em Gravataí, foi alvo de criminosos no final da noite de sábado e começo da madrugada deste domingo. A Polícia Civil conseguiu frustrar a ação do bando, que já tinha rompido uma parede que faz limite com a área externa do estabelecimento, mas não conseguiu prendê-los porque fugiram com chegada dos policiais.

Mas agentes da 1ª Delegacia de Roubos do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DR-Deic), que vinham monitorando a possibilidade de um ataque a banco ou comércio na cidade, acabaram capturando outros três criminosos que também estavam auxiliando na prática do delito.

A 1ª DR Deic acompanhava as ações do grupo criminoso a fim de produzir indícios que resultassem em futuras prisões. Tiveram conhecimento de que um crime seria praticado em Gravataí e iniciaram o acompanhamento. Diante disso, a Polícia Civil chegou à confirmação de que, uma das pessoas, considerada "líder" do grupo criminoso, com diversos antecedentes por crimes de furtos qualificados, foi visualizado deixando o seu veículo, em um Posto de gasolina, na zona norte de Porto Alegre. Várias equipes passaram a monitorar locais que seria de interesse da quadrilha.

Em um dos pontos monitorados, os agentes procederam com a abordagem dos veículos envolvidos, tendo sido encontrados, com três suspeitos, rádios-comunicadores e confirmado serem eles, investigados por diversos outros delitos semelhantes. A abordagem levou os policiais até a loja, alvo dos criminosos. Chegando ao Magazine Luíza, não foi possível efetivar a prisão dos demais envolvidos, que fugiram do local. Mas foram apreendidos quatro veículos utilizados para a prática criminosa.Houve também o levantamento pericial, por parte do Instituto Geral de Perícias (IGP), que coletou diversos vestígios úteis à investigação.

A Polícia não divulgou os nomes dos três presos, porque se trata de uma investigação em andamento. Entretanto, todos eles possuem indiciamentos e condenações por crimes de furtos qualificados contra instituições bancárias. Os detidos foram conduzidos ao Deic e conduzidos ao estabelecimento prisional indicado.