Polícia investiga irmã de ex-lateral do Grêmio por estelionato na venda de ingressos de festival

A Polícia Civil está investigando Lívia da Silva Moura, irmã do ex-jogador do Flamengo e do Grêmio Léo Moura, pelo crime de estelionato na venda de ingressos do Rock in Rio. Uma vítima procurou a polícia para denunciar o golpe, após ter transferido R$ 20,8 mil via PIX para a conta de Lívia, mas nunca ter recebido os ingressos. Segundo as investigações, outras vítimas foram identificadas e devem ser ouvidas pela polícia nos próximos dias.

De acordo com o Delegado Leandro Gontijo, titular da 16.ª DP (Barra da Tijuca), a suspeita vendia os ingressos em sites falsos e atraía as vítimas oferecendo preços mais baratos e dizendo que é irmã de Léo Moura, para passar credibilidade. O jogador não é estaria sendo investigado.

Os agentes tentaram cumprir um mandado de busca e apreensão contra a suspeita, na manhã desta segunda-feira (5). Lívia não foi localizada em casa na Freguesia, zona Oeste da cidade, e teve contas bancárias e imóveis bloqueados.

Outros crimes

O delegado responsável pela investigação lembrou que Lívia já é conhecida por outros antecedentes criminais. "É importante destacar que a acusada já é conhecida da polícia e ostenta outros antecedentes criminais pela prática de outros golpes. Ela se vale do fato de ser irmã de ex-jogador de futebol para passar credibilidade as vítimas e, assim, aplicar o golpe, que nesse caso foi de mais de R$ 20 mil reais", explicou o delegado Felipe Santoro, titular da 13.ª DP (Ipanema).