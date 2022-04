Polícia investiga se dívida financeira foi motivação para tragédia com três mortes em Porto Alegre

publicidade

A Polícia Civil investiga se a tragédia familiar com três mortes, na zona Leste de Porto Alegre, nesta quarta-feira, teria como causa uma dívida financeira. Mais cedo, a delegada da Polícia Civil Isadora Gallian concedeu entrevista coletiva para divulgar os fatos preliminarmente levantados sobre o caso. Conforme a investigação, uma dívida de 3 a 4 mil reais teria sido a motivação para o ataque do homem, um policial militar aposentado, que disparou contra sua esposa, seu sobrinho e seu filho, e depois cometeu suicídio. Uma carta de despedida foi encontrada na casa e será periciada.

A esposa, o sobrinho e o homem que efetuou os disparos foram encontrados mortos no local. O filho foi socorrido com vida - atingido de raspão na orelha - e está em estado crítico no hospital.

"Nossa equipe chegou e encontrou três pessoas em óbito. O filho foi socorrido. Ele descreveu brevemente o que aconteceu. O pai estaria com uma dívida de 3 a 4 mil reais. Temos uma carta de despedida no local, em que o homem relata essa motivação. Tudo ainda será periciado. A arma que efetuou os disparos e quantos tiros foram efetuados. Ele executou a mulher, o sobrinho que criava e baleou o filho", disse a delegada.

Ainda conforme o trabalho inicial, o filho atingido desceu até a padaria onde relatou o ataque sofrido. "Os quatro moravam na casa. Não divulgaremos o nome de nenhum deles. Nossa investigação trabalha com um duplo homicídio seguido de um suicidio", finalizou.

Veja Também