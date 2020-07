Polícia norueguesa prende suspeito de esfaquear três mulheres

publicidade

A polícia norueguesa anunciou nesta quarta-feira ter detido uma pessoa suspeita de esfaquear três mulheres, uma das quais não teria resistido aos ferimentos e falecido, segundo a imprensa local. Os ataques aconteceram na cidade de Sarpsborg, ao sul de Oslo.

De acordo com a emissora NRK, uma vítima reconheceu o agressor, que foi preso no centro de Sarpsborg. Os motivos do ataques são desconhecidos, mas, de acordo com o jornal Sarpsborg Arbeiderblad, o marido de uma das vítimas afirmou que o agressor invadiu sua casa.

"Estávamos assistindo televisão quando ouvimos baterem na porta com força. Quando abri ele tentou me esfaquear, mas eu consegui esquivar" o golpe, disse o marido ao jornal. Em seguida, o agressor teria invadido a casa e esfaqueado a esposa no braço.