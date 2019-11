Polícia pede prisão preventiva de homem suspeito de matar jovem em Capão da Canoa

publicidade

A Polícia Civil pediu a prisão preventiva do suspeito de esfaquear e matar a jovem Tainá Leal Sarmento, 19 anos, no final de semana em Capão da Canoa, no Litoral Norte. O feminicídio ocorreu durante a tarde de sábado na rua São Vendelino, no bairro Zona Nova. “Já dei a entrada no pedido de prisão dele às 20h de domingo”, revelou na manhã desta segunda-feira o delegado Roland Short, que responde interinamente pela DP de Capão da Canoa.

A vítima pedalava uma bicicleta quando foi perseguida e atacada pelo suspeito a pé, pois não aceitava a separação havia cerca de seis meses. Após golpear várias vezes a jovem, o indivíduo fugiu com a filha do casal, de apenas quatro anos. A criança foi entregue para a casa da avó paterna. “Ele já tinha ameaçado ela”, lembrou. “A faca foi levada embora por ele”, acrescentou o delegado Roland Short.

A vítima chegou a ser socorrida e internada no Hospital Santa Luzia, mas não resistiu aos graves ferimentos na noite de sábado. No inquérito está o depoimento de duas testemunhas que estavam junto com a jovem no momento do ataque. Tainá Leal Sarmento trabalhava em um supermercado da cidade. Além da Polícia Civil, a Brigada Militar também está mobilizada na captura do foragido.