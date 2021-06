Polícia Rodoviária Federal apreende 116 quilos de maconha na BR 386, em Santo Antônio do Planalto

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou por volta do meio-dia deste domingo um veículo com um carregamento de 116 quilos de maconha na BR 386, em Santo Antônio do Planalto. Morador de Novo Hamburgo, um homem foi preso em flagrante.

O efetivo da PRF realizava uma operação de combate à criminalidade, quando abordou um Fiat Palio, com placas de Cascavel, no Paraná, no trecho da estrada no sentido Interior-Capital. Na revista, os policiais rodoviários federais localizaram a droga distribuída em tabletes na cor azul.

Detido, o motorista do carro, de 36 anos, confessou que vinha com o entorpecente do Paraná e seria pago para levá-lo até a Região Metropolitana de Porto Alegre.