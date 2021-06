Polícia Rodoviária Federal apreende 46 mil dólares na BR 158, em Santa Maria

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal confirmou nesta quarta-feira a apreensão de 46 mil dólares norte-americanos, sem comprovação de origem, durante uma ação na BR 158, em Santa Maria. O flagrante ocorreu na tarde da última terça-feira, quando um Volkswagen Gol, com placas de Itapema, de Santa Catarina, foi abordado.

No veículo estava o motorista, de 55 anos, e a esposa dele, de 50 anos, residentes na cidade de Maurício Cardoso. Ambos demonstraram um nervosismo excessivo diante dos policiais rodoviários federais. Na revista, o efetivo da PRF encontrou então o dinheiro sem procedência dentro dos pares de tênis do casal, sob as palmilhas.