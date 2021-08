Polícia Rodoviária Federal apreende carregamento ilícito de armas na BR 386, em Lajeado

publicidade

O transporte de um carregamento ilícito de armas foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal na noite de segunda-feira na BR 386, em Lajeado, na região do Vale do Taquari. Duas mulheres, de 24 e de 27 anos, foram presas em flagrante.

O efetivo da PRF abordou um Honda City com a participação do serviço de inteligência da instituição. Em um compartimento oculto no banco traseiro do veículo foram localizadas 25 pistolas de calibre 9 milímetros de fabricação argentina com 50 carregadores próprios e ainda dois carregadores de fuzil AK 47.

As duas mulheres são moradoras de Foz do Iguaçu, no Paraná, na fronteira com Ciudad del Este, no Paraguai. No momento da abordagem, elas relataram que viajavam para Porto Alegre onde pretendiam abrir uma filial da empresa de empréstimos em que trabalhavam.



Após a descoberta do armamento, elas juraram que não sabiam da existência de armas no carro. Ambas foram encaminhadas à Polícia Federal em Santa Cruz do Sul.