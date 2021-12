Polícia Rodoviária Federal apreende mais de R$ 5 milhões de mercadorias importadas ilegalmente

publicidade

Uma carga de eletrônicos e roupas importadas ilegalmente, avaliada em mais de R$ 5 milhões, foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal na BR 290, em Eldorado do Sul. Na noite desta quarta-feira, uma carreta Scania, com placas de Santana do Livramento, foi abordada em um posto de combustíveis.

O efetivo da PRF percebeu que o motorista do caminhão tentou despistar a fiscalização e saiu da rodovia, ingressando no posto de combustíveis. Ele tentou justificar que estacionou para trocar de condutor.

Ao retirarem a lona da carroceria, os policiais rodoviários federais encontraram uma grande quantidade de caixas contendo eletrônicos e roupas, todos importados de forma ilegal. O motorista, de 46 anos, morador de Dom Pedrito, foi preso por descaminho e conduzido para a Polícia Federal, em Porto Alegre. A carreta e o carregamento ficaram retidos.