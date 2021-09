Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil apreendem 30 quilos de maconha na BR 153, em Bagé

publicidade

Cerca de 30 quilos de maconha foram apreendidos na madrugada desta terça-feira em uma operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal e a Delegacia de Polícia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) da Polícia Civil. O flagrante ocorreu na BR 153. Conforme a PRF, o entorpecente seria suficiente para produzir cerca de 100 mil cigarros para consumo.

Após troca de informações entre as instituições, um Volkswagen Gol, com placas de São Leopoldo, foi abordado na rodovia. Com a descoberta da droga, o motorista, de 22 anos, e a namorada dele, de 19 anos, grávida, foram presos. Ele admitiu que foi pago para fazer o transporte do entorpecente, mas não revelou o destino final da viagem.