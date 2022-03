Polícia Rodoviária Federal emitiu 3,9 mil autuações durante o feriadão de Carnaval no RS

publicidade

A Operação Carnaval 2022 da Polícia Rodoviária Federal resultou em 3.905 autuações entre a última sexta-feira e a quarta-feira passada no Rio Grande do Sul. Trata-se de um aumento de 9% na comparação com o ano passado. No mesmo período, o efetivo fiscalizou 7.977 veículos, representando um crescimento de 63%, e realizou 4.921 testes de etilômetro, uma elevação de 798%.

O destaque especial ficou para as autuações de motoristas embriagados ou que se recusaram a realizar o teste com o bafômetro, sendo autuados 267 condutores, significando um aumento de 132%. Houve também a prisão de 70 criminosos, um acréscimo de 8%.

Um total de 105 acidentes foi registrado nas rodovias federais gaúchas e resultou em 113 feridos e oito mortos. “Apesar das festividades de carnaval terem sido canceladas em vários locais, a movimentação de veículos foi muito intensa, quase atingindo os patamares comuns ao período anterior à pandemia”, avaliou a PRF em nota oficial.

“Ações de combate ao crime e de fiscalização de trânsito marcaram as operações da Polícia Rodoviária Federal que trabalhou diuturnamente fazendo a sua parte para a segurança dos usuários da rodovia”, acrescentou.

“Com a fiscalização de trânsito focada nas condutas que geram maior risco de letalidade, os Policiais Rodoviários Federais cumpriram sua missão no combate à violência no trânsito. Diversas ações focadas nos locais com maior índice de acidentalidade”, frisou a PRF.



“As rondas ostensivas foram reforçadas, principalmente nos horários e locais de maior movimento, tornando o policiamento mais visível e o tempo de resposta às ocorrências menor. Em geral a movimentação foi muito maior que a de 2021, muito próxima a do carnaval de 2020, o último antes da pandemia”, complementou a PRF na nota oficial.