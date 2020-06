Polícia Rodoviária Federal flagra gaúchos com carregamentos de maconha em Santa Catarina

publicidade

Dois gaúchos foram presos pela Polícia Rodoviária Federal por tráfico de drogas na madrugada deste sábado em Santa Catarina. Nos dois flagrantes em horários diferentes, os veículos abordados tinham placas da cidade de Rio Grande (RS).

Em Araranguá, um carregamento de mais de 100 quilos de maconha foi apreendido no trecho da rodovia. A droga estava em um Chery Celer, com placas de Rio Grande, que foi abordado pelo efetivo da PRF. Na revista realizada em todo o veículo, os policiais rodoviários federais localizaram cinco fardos contendo 95 tijolos que pesaram 102 quilos da droga. O motorista foi preso em flagrante. De acordo com a PRF, ele já cumpriu pena por narcotráfico em Porto Alegre.

Já em Paulo Lopes, a PRF apreendeu em torno de 17 quilos de maconha também na BR 101. Um Volkswagen Voyage com três homens foi interceptado. Em uma bolsa de couro no banco traseiro foram descobertos os tijolos da droga. Nenhum dos ocupantes assumiu a responsabilidade pelo entorpecente e todos acabaram presos em flagrante. Ambas abordagem ocorreram durante a operação Tamoio II que visa o combate à criminalidade nas estradas.