Políticos repudiam violência política após homem invadir festa de petista e matar aniversariante

publicidade

Candidatos à Presidência da República, deputados, senadores e outros políticos se manifestaram neste domingo (1) repudiando atos de violência política e lamentando o assassinato do guarda municipal de Foz do Iguaçu (PR) Marcelo Aloizio de Arruda, de 50 anos, que foi candidato a vice-prefeito da cidade pelo PT nas eleições de 2020. Ele foi morto em sua festa de aniversário, cujo tema era PT, pelo policial penal federal Jorge da Rocha Guaranho.

Informação inicial da Polícia Civil do Paraná apontava que Guaranho também havia morrido. A corporação agora informa que ele está vivo em um hospital. O caso repercutiu entre políticos. O boletim de ocorrência da polícia informa que, segundo relatos de testemunhas, Guaranho era desconhecido de todos na festa. Ele chegou ao local de carro, onde estava também uma mulher e uma criança. Com uma arma em punho, gritou "Aqui é Bolsonaro" e saiu.

Vinte minutos depois, o policial penal retornou sozinho, com a arma de fogo. A esposa do aniversariante, que é policial civil, se identificou, momento em que Marcelo Arruda também informou que era guarda civil e sacou uma arma. Jorge Guaranho, então, efetuou dois disparos na direção de Arruda, conforme os relatos que constam no boletim.

Após o ocorrido, diversos candidatos à Presidência da República lamentaram o ocorrido. Ciro Gomes (PDT), por exemplo, classificou o caso como uma "tragédia humana e política que tirou a vida de dois pais de família em Foz do Iguaçu".

"O ódio político precisa ser contido para evitar que tenhamos uma tragédia de proporções gigantescas. Que Deus, na sua misericórdia, interceda em favor de nós brasileiros, pacificando nossas almas, e traga conforto às duas famílias destruídas nesta guerra absurda, sem sentido e sem propósito", afirmou.

É triste, muito triste, a tragédia humana e política que tirou a vida de dois pais de família em Foz do Iguaçu. O ódio político precisa ser contido para evitar que tenhamos uma tragédia de proporções gigantescas. — Ciro Gomes (@cirogomes) July 10, 2022

A senadora e pré-candidata Simone Tebet (MDB-MS) se solidarizou com as famílias e disse que "adversário não é inimigo". "Que o caso de Foz do Iguaçu/PR faça soar o alerta definitivo. Não podemos admitir demonstrações de intolerância, ódio e violência política", escreveu.

Adversário não é inimigo. Que o caso de Foz do Iguaçu/PR faça soar o alerta definitivo. Não podemos admitir demonstrações de intolerância, ódio e violência política. Me solidarizo com as famílias de ambos. Esse tipo de conflito nos ameaça enormemente como sociedade. + — Simone Tebet (@simonetebetbr) July 10, 2022

O deputado federal e também presidenciável André Janones (Avante-MG) afirmou que "o debate ideológico sem qualquer base racional leva a tragédia que vamos lamentar profundamente". "Ninguém vai conseguir explicar essa paixão que leva um ser humano odiar o outro por convicções políticas diferentes", pontuou.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva também emitiu nota condenando lamentando as mortes. “Uma pessoa, por intolerância, ameaçou e depois atirou nele, que se defendeu e evitou uma tragédia maior. Duas famílias perderam seus pais. Filhos ficaram órfãos, inclusive os do agressor. [...] Precisamos de democracia, diálogo, tolerância e paz", escreveu.

O debate ideológico sem qualquer base racional leva a tragédia que vamos lamentar profundamente. Ninguém vai conseguir explicar essa paixão que leva um ser humano odiar o outro por convicções políticas diferentes. Hoje nós vamos lamentar, desejar condolências às famílias — André Janones (@AndreJanonesAdv) July 10, 2022

O deputado federal Luciano Bivar (União-PE), que também está na corrida presidencial, afirmou que "é inadimissível onde chegamos". "Esta doença 'política' contaminou nossa gente, até aqueles que amamos lá na casa da esquina", frisou.

Inadimissível onde chegamos. Esta doença "política" contaminou nossa gente, até aqueles que amamos lá na casa da esquina.

Vejam a reportagem abaixo:https://t.co/byaJqV41G8 — Luciano Bivar (@bivaroficial) July 10, 2022

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou que é dever de todos, em especial dos líderes políticos, "lutar para combater este ódio". "O assassinato de um cidadão, durante a comemoração de seu aniversário com a temática do candidato Lula, é a materialização da intolerância política que permeia o Brasil atual e nos mostra, da pior forma possível, como é viver na barbárie", ressaltou.

Lideranças da bancada da minoria e da oposição na Câmara dos Deputados emitiram uma nota conjunta dizendo que "é preciso dar um basta" aos crimes políticos. "Esperamos que o crime que tirou a vida de Marcelo Arruda seja o último desse tipo que testemunhamos no Brasil", pontuou, pedindo que os órgãos competentes atuem "para garantir que situações como esta não voltem a se repetir".