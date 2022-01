Policia Federal prende dois homens em Uruguaiana por câmbio ilegal

publicidade

A Polícia Federal (PF) prendeu nesse domingo dois homens por câmbio ilegal em Uruguaiana, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. De acordo com informações da PF, eles realizavam a troca de moedas para turistas argentinos. A abordagem policial ocorreu nas proximidades da Aduana Integrada de Uruguaiana/Paso de Los Libres, junto à Ponte Internacional.

Os presos são brasileiros, naturais de Uruguaiana e atuavam na área de estacionamento da Aduana. Com eles, foram apreendidos dólares, reais e pesos argentinos. Os dois foram conduzidos à Polícia Federal em Uruguaiana e liberados após o pagamento de fiança.

Os suspeitos responderão ao processo em liberdade e poderão cumprir pena de até 4 anos de reclusão. O câmbio não autorizado de moeda nacional por moeda estrangeira é crime contra o sistema financeiro nacional, tipificado no artigo 16 da Lei nº 7.492/86.

