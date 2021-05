Policial militar é baleado e morto por criminoso em São Nicolau, na região das Missões

publicidade

Luto na Brigada Militar. Na madrugada deste sábado, um policial militar do 14º BPM morreu alvejado por um criminoso que acabou morto em seguida na cidade de São Nicolau, na região das Missões. Baleado gravemente, o segundo sargento Adair de Melo Porto não resistiu aos ferimentos e faleceu durante atendimento médico no hospital da cidade.

As despedidas serão realizadas na cidade de Dezesseis de Novembro e o sepultamento ocorrerá em São Luiz Gonzaga, mas os horários ainda não foram confirmados.

Em nota oficial, a Brigada Militar informou que uma guarnição do 14º BPM realizava o patrulhamento na área central de São Nicolau, quando “foi surpreendida por um indivíduo que efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a viatura".

Conforme a BM, os disparos todos foram feitos na direção do sargento Adair, que estava no banco do carona do veículo, de prefixo 6663. O outro policial militar na viatura reagiu imediatamente ao ataque e alvejou o bandido, que tombou ferido e morreu no hospital em São Luiz Gonzaga. Uma arma foi apreendida com o criminoso.