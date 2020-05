Policial militar reage a assalto e mata criminoso no bairro Jardim Carvalho, em Porto Alegre

publicidade

Um assaltante morreu na manhã desta quinta-feira ao tentar roubar um veículo em Porto Alegre. Na avenida Assis Brasil, perto do Terminal Triângulo, no bairro Sarandi, o criminoso abordou e rendeu com uma pistola o motorista de um Volkswagen Gol. No entanto, ele não sabia que o condutor era um policial militar do 26º BPM de Cachoeirinha. O bandido ordenou então que fosse junto com o veículo até o acesso 11 da vila Cefer II, no bairro Jardim Carvalho.

Temendo pela vida caso fosse descoberto que era brigadiano, o soldado decidiu agir, sacou sua arma e disparou. O indivíduo, ainda não identificado, foi baleado e tombou sem vida. Acionado, o efetivo do 20º BPM compareceu rapidamente no local em apoio ao colega.

Para surpresa dos policiais militares, a pistola empunhada pelo assaltante não passava de uma réplica perfeita da arma. A área ficou isolada para o trabalho do Instituto-Geral de Perícias. A ocorrência foi registrada na Polícia Civil.