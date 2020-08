Porto Alegre era o destino de 116 quilos de maconha apreendidos pela PRF em Santa Catarina

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina interceptou na madrugada desta quarta-feira um carregamento de drogas que seria levado até o Rio Grande do Sul. Cerca de 116 quilos de maconha tinham Porto Alegre como destino. Os entorpecentes estavam em um Renault Logan, com placas da cidade catarinense de São José, que foi abordado na BR 101, em Tubarão.

Na vistoria, os policiais rodoviários federais sentiram um forte odor característico vindo do interior do veículo. Houve então a descoberta dos tijolos de maconha no banco traseiro, escondidos sob um pano escuro. O motorista, de 27 anos, confessou que buscou a droga em Florianópolis e a levaria até Porto Alegre. A ocorrência foi registrada na DP de Tubarão.