Porto Alegre era o destino final de 140,7 quilos de maconha apreendidos em Santa Catarina

Porto Alegre era o destino de cerca de 140,7 quilos de maconha apreendidos pela Polícia Militar de Santa Catarina em Passo de Torres, na divisa com Torres, no Rio Grande do Sul. A droga estava no porta-malas e bancos de um Renault Clio, com placas de Forquilhinha.

O veículo foi abordado pelo efetivo do 19º BPM, após perseguição iniciada no bairro Arraial e depois por três quilômetros na BR 101. Conforme a PMSC, o carregamento do entorpecente saiu de Florianópolis. A maconha estava distribuída em tabletes dentro de sacos plásticos.

O motorista, um traficante de 21 anos, foi preso pelos policiais militares por tráfico de drogas e encaminhado para a Polícia Civil em Sombrio. Ele contou que recebeu a maconha dos ocupantes de um Ford Focus, de cor preta. O flagrante ocorreu na tarde do último domingo.