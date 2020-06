Porto Alegre tem noite de domingo violenta com duas mortes e cinco pessoas feridas

publicidade

A noite desse domingo foi marcada pela violência em Porto Alegre. Sete pessoas foram baleadas ou esfaqueadas, sendo que duas morreram e cinco ficaram feridas. A Brigada Militar e a Polícia Civil foram mobilizadas nas ocorrências. No bairro Floresta, uma vítima recebeu uma facada no peito na rua Tiradentes. Ela tombou sem vida entre os canteiros com arbustos na calçada de um prédio. Parte da vegetação ficou quebrada.

Os autores do latrocínio seriam dois indivíduos. No início da manhã desta segunda-feira, a faixa de isolamento permanecia no local. Já no Centro, outra vítima de roubo também morreu ao ser atingida por golpes de faca na rua Marechal Floriano Peixoto, na quadra entre a Andradas e José Montaury. O autor do crime teria praticado ainda mais dois assaltos na região, sendo que um antes e outro depois do crime. Na Rua General Vitorino, a vítima também levou uma facada e ficou ferida.

Já no bairro Farroupilha, um homem foi baleado três vezes na avenida José Bonifácio, no trecho entre a Santa Terezinha e Osvaldo Aranha, mas sobreviveu apesar da gravidade dos ferimentos. Os autores dos tiros refugiaram-se dentro da Redenção.

No bairro Santa Tereza, uma mulher ficou ferida ao ser atingida por disparos na rua Caixa Econômica Federal. Quatro ocupantes de um veículo não identificado passaram pelo local e atiraram contra quem estava na área. Entre os bairros Bom Fim e Independência, um homem igualmente foi esfaqueado e ferido na rua Irmão José Otão.