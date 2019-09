Prédio é assaltado no bairro Independência, em Porto Alegre

publicidade

A Polícia Civil investiga o assalto ocorrido em um prédio residencial na noite de quinta-feira na rua André Puente, no bairro Independência, em Porto Alegre. Quatro apartamentos foram saqueados por oito criminosos que estavam armados de pistolas. Cinco deles usavam máscaras cirúrgicas para não serem identificados. Os moradores foram sendo rendidos quando chegavam no prédio. Além de notebooks e outros pertences, os bandidos roubaram dinheiro e joias. Na fuga, a quadrilha embarcou em dois veículos.

O caso está com a 17ª DP. O delegado Juliano Ferreira não descarta que o assalto foi cometido “a partir de informações privilegiadas”. Os criminosos renderam primeiro os moradores de um dos apartamentos quando ingressavam no edifício, que tem sete andares com 14 condôminos. Além do porteiro, os demais moradores foram também sendo imobilizados.

“Eles permaneceram no prédio por cerca de duas horas, entre 19h30min e 21h30min”, calculou. Os prejuízos, estimou, é que ultrapassem meio milhão de reais. Além de imagens de câmeras de monitoramento e depoimentos, os policiais civis realizam outras diligências que não estão sendo divulgadas para não prejudicar o trabalho investigativo. O Instituto-Geral de Perícias foi acionado também no caso.