Prefeitura informa 61 casos de Covid-19 em presídio de Caxias do Sul

publicidade

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS), de Caxias do Sul informou que diagnosticou 61 casos positivos para a Covid-19 na Galeria A da Penitenciária Estadual de Caxias do Sul, na localidade do Apanhador, na divisa com São Francisco de Paula. Desses, 24 já estão recuperados.

Os demais estão em celas de isolamento, com acompanhamento médico e de enfermagem da Unidade Básica de Saúde (UBS) Prisional. No total, a equipe da SMS aplicou 312 testes rápidos e coletou dois PCR.

Segundo a enfermeira Jacqueline Silva de Oliveira, que faz a gerência das UBSs que existem dentro das duas casas prisionais de Caxias do Sul, a SMS segue monitorando todas as galerias. “Diariamente medimos a temperatura e a oximetria de todos para verificar o estado de saúde. No momento, não temos nenhum hospitalizado ou fora do Presídio”, afirmou.