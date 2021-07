Presa no MS, passageira trazia dois quilos de pasta base de cocaína para Porto Alegre

publicidade

Porto Alegre era o destino final de uma passageira flagrada com quase dois quilos de pasta base de cocaína em um ônibus de linha na cidade de Amambai, no Mato Grosso do Sul (MS). A confirmação foi realizada nesta segunda-feira pelo Departamento de Operações de Fronteira (DOF) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do MS.

O flagrante ocorreu na manhã de sábado passado, quando ocorreu a abordagem do coletivo no itinerário entre Ponta Porã e Mundo Novo. A passageira, uma jovem de 23 anos de idade, carregava sete pacotes do entorpecente grudados no corpo, sob as roupas.

Detida pelos policiais militares do DOF, ela confessou que foi contratada pelo narcotráfico e que buscou a droga no terminal rodoviário de Ponta Porã, devendo fazer a entrega em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

