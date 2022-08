Presa suspeita de cometer furtos e roubos de mercadorias em cidades gaúchas nos últimos 12 anos

publicidade

A Polícia Civil anunciou nesta sexta-feira a captura de uma das principais suspeitas de roubos e furtos de mercadorias em diversas cidades gaúchas nos últimos 12 anos. A mulher, de 29 anos, foi presa no final da tarde de quinta-feira em Alvorada. Agentes da 1ª DP de Viamão, comandada pela delegada Jeiselaure Rocha de Souza, cumpriram mandado judicial de prisão preventiva durante a operação Ladraia.

Diligências também foram feitas em Viamão e Porto Alegre. O mandado de prisão preventiva foi deferido pela 3ª Vara Criminal de Viamão, após parecer favorável do Ministério Público do Rio Grande do Sul. As prisões dos demais investigados foram indeferidas.

A mulher é acusada de roubo majorado, furto qualificado e associação criminosa. A criminosa possui extensa ficha de antecedentes por roubo, furto qualificado, falsa identidade, lesão corporal, corrupção de menores e ameaça. Desde 2010, ela possui 14 entradas no sistema prisional, entre prisões em flagrante e cumprimento de preventiva.

Segundo a delegada Jeiselaure Rocha de Souza, a investigação começou após a mulher cometer diversos furtos em mercados, padarias e vários outros estabelecimentos comerciais em Viamão, sempre utilizando-se de sacolas grandes para guardar a mercadoria furtada. Imagens de câmeras de monitoramento foram analisadas no período pelos policiais civis.

Além disso, a suspeita contava com a ajuda de cúmplices, na maioria mulheres, que estão sendo investigadas. Ao menos um homem participava junto e aguardava a quadrilha dentro de um veículo usado para a fuga.

A titular da 1ª DP de Viamão destacou que “a ação faz parte da estratégia de enfrentamento e repressão qualificada aos crimes, entre eles roubo e furto a estabelecimentos comerciais” na cidade. A delegada Jeiselaure Rocha de Souza ressaltou ainda a importância de “ações concatenadas do sistema de justiça criminal, que não estimulem a criminalidade, a sensação de impunidade e a descrença nas instituições”.