Preso quarto suspeito de integrar bando que assaltou lotérica de Arroio dos Ratos

publicidade

A Brigada Militar realizou a prisão de um homem suspeito de ter participado de um ataque a uma lotérica de Arroio dos Ratos, Região Carbonífera, na manhã desta quarta-feira. Três já tinham sido detidos pelas guarnições.

Nesse caso, os policiais interceptaram um ônibus de linha comum saindo de Arroio dos Ratos em direção a Porto Alegre. O criminoso, 21 anos, que pretendia chegar à Capital, carregava uma grande quantidade de dinheiro junto ao corpo. Os valores ainda não foram contabilizados.

"A prisão somente foi possível devido ao trabalho de inteligência dos batalhões da região. Fizemos buscas em áreas para onde eles poderia ter fugido e por isso chegamos ao quarto integrante do grupo criminoso", ressalta o comandante do 28º Batalhão de Polícia Militar (28º BPM), tenente-coronel Maurício Campos Padilha.

Três suspeitos foram presos ontem. Dois deles estavam nas proximidades do Parque Eldorado, em Eldorado do Sul. Conforme a Brigada, eles portavam dinheiro e armas. Um terceiro homem foi interceptado em uma área de mata às margens da BR 290.

Um quarto suspeito de ter participado de ataque a uma lotérica de Arroio dos Ratos foi preso hoje em uma linha de ônibus Arroio dos Ratos-POA. Ele carregava grande quantia em $. Vídeo do ataque realizado ontem @correio_dopovo pic.twitter.com/rYXtkdTzmT — Samantha Klein (@samklein) November 6, 2019

O ataque

Homens armados ingressaram em uma lotérica da região central do município por volta do meio-dia dessa terça. Armados, eles levaram dinheiro dos caixas do estabelecimento. Segundo o delegado da 17ª Delegacia de Polícia de Charqueadas, Pedro Urdangarin, que participa da operação, os criminosos fugiram da lotérica em dois carros – sendo um deles identificado como roubado. No assalto, o grupo levou uma quantia de dinheiro ainda não especificada. Não houve feridos na ação.