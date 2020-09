Preso suspeito por assassinato de idosa na zona Sul do RS

publicidade

Policiais da Delegacia de Piratini e da Equipe Volante de Pelotas, sob o comando do delegado Rafael Vitola Brodbeck, prenderam preventivamente o suspeito de assassinar a idosa Ilza da Rosa Bezerra. A ação ocorreu na noite desta quinta-feira, por volta das 19h30min, no bairro Três Vendas, zona norte de Pelotas.

O crime ocorreu no último domingo na casa vítima no centro de Piratini. O homem tem 34 anos. A vítima de 76 anos teve a cabeça praticamente arrancada do corpo, delito que chocou a comunidade por sua barbárie.

A equipe de Piratini deslocou-se à tarde para Pelotas a fim de efetuar a captura, munida do mandado judicial de prisão, para exata localização do alvo, no que contou com o auxílio dos policiais civis da equipe volante local. Após a prisão, os policiais civis levaram o preso à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento para os procedimentos de praxe. O homem será encaminhado ao sistema penitenciário, e o inquérito policial segue para conclusão em Piratini.