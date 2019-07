Presos de Rio Pardo são transferidos para realização de obras

publicidade

A Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) desocupou o Presídio Estadual de Rio Pardo para realização de obras de manutenção do telhado e rede elétrica. Ao todo, 110 detentos foram transferidos provisoriamente para outras unidades dos sistema prisional em uma operação realizada, sob forte esquema de segurança, ao longo da noite de segunda-feira.

O Presídio Regional de Santa Cruz do Sul recebeu 54 apenados, 27 presos foram levados para o Presídio Estadual de Encruzilhada, três para o Instituto Penal Miguel Dario e outros seis foram destinados ao Instituto Penal de Monitoramento Eletrônico da 8ªDPR levou seis.

A operação mobilizou cerca de 80 agentes penitenciários com apoio da Brigada Militar no isolamento do entorno e do Corpo de Bombeiros Militar. Não houve incidentes. “A operação transcorreu dentro da normalidade, conforme planejamento prévio, sem nenhuma alteração”, informou em nota oficial a Susepe.

A transferência vai possibilitar a execução de uma reforma pontual no telhado e rede de energia elétrica da casa prisional. O Poder Judiciário autorizou a interdição do estabelecimento penal por até 90 dias para que os trabalhos sejam realizados.