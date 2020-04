Presos mais dois envolvidos na morte de morador de Soledade

publicidade

A Polícia Civil confirmou na manhã desta quinta-feira a prisão de mais dois envolvidos no caso do assassinato de Denilso da Silva, 38 anos, ocorrido em Arvorezinha. Morador de Soledade, a vítima foi morta ao encontrar-se com dois supostos interessados em comprar seu Volkswagen Golf, no dia 2 deste mês. Na tarde de quarta-feira, a equipe do delegado Marcio Marodin, titular da DP de Arvorezinha, cumpriu mandados de prisão preventiva de dois indivíduos no âmbito do inquérito que apura o latrocínio. Um dos suspeitos foi detido em uma residência na cidade, sendo apreendida maconha e um coldre. Já o outro, um apenado, recebeu a ordem judicial na cela que ocupa no Presídio Estadual de Getúlio Vargas, onde encontra-se recolhido.

Segundo o delegado Marcio Marodin, um deles seria responsável pela negociação do veículo com a vítima e o outro teria levado os dois assassinos ao local da negociação do automóvel. “Pelo que apuramos até agora, o preso em Arvorezinha foi quem deu cobertura e levou os dois executores até o ponto de encontro. Já o que está no Presídio Estadual de Getúlio Vargas seria a pessoa que encomendava, fazia os contatos com as vítimas, vendedores dos veículos, via rede social”, esclareceu. Durante as investigações os dois executores foram capturados em Lagoa Vermelha e Arroio do Tigre.

Conforme o trabalho investigativo dos policiais civis, um suposto interessado na compra do veículo, dizendo-se morador de Camargo, combinou um encontro através de uma rede social com Denilso da Silva que pretendia vender um Volkswagen Golf. O local acertado foi em frente a um estabelecimento de ensino de Arvorezinha. O corpo da vítima foi descoberto depois em um matagal na zona rural do município.

Imagens de uma câmera de monitoramento de um posto de combustíveis em Ernestina mostraram os dois executores no veículo roubado. O Volkswagen Golf, sem as placas, foi encontrado abandonado e incendiado em uma lavoura perto da BR 285, no interior de Água Santa. Denilso Silva deixou esposa e dois filhos, sendo um menino de três anos e uma menina de 12 anos. O crime teve grande repercussão em Soledade.