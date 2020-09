Presos três suspeitos de envolvimento na morte de mulher em motel de Porto Alegre

publicidade

A 4° Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (4ª DPHPP) de Porto Alegre anunciou na manhã desta quarta-feira a prisão de três envolvidos no assassinato de uma mulher, de 22 anos, ocorrido em um motel na Zona Sul da Capital. O crime ocorreu no final da noite de 23 de agosto passado no estabelecimento situado na avenida Eduardo Prado, no bairro Ipanema. O alvo era o acompanhante da vítima, de 24 anos, que escapou ileso. Os policiais civis, sob comando do delegado Rodrigo Pohlmann Garcia, cumpriram seis ordens judiciais, sendo três mandados de busca e apreensão e outros três mandados de prisão, na vila Cruzeiro do Sul e no bairro Cavalhada.

Quatro criminosos entraram como se fossem clientes no motel e se fizeram passar por policiais, pedindo ao casal para que deixassem entrar no quarto. O homem, mesmo desconfiado da suposta abordagem, acabou abrindo a janela que fica ao lado da porta. Segundo o delegado Rodrigo Pohlmann Garcia, os criminosos efetuaram, através da janela, diversos disparos de pistola calibre 9 milímetros para dentro do quarto. Os tiros não atingiram o homem, mas acertaram a mulher que ainda estava deitada na cama. Ela teve óbito no local. Natural do Paraná, a vítima residia há poucos meses em Canoas.

Os três criminosos presos durante a operação, de 21, 25 e 32 anos, já possuem antecedentes. “A investigação apurou a existência de um quarto indivíduo, contudo esse não foi identificado. Daqueles que conseguimos identificar foram pedidos as ordens cautelares de prisão preventiva e todos foram presos”, enfatizou o titular da 4ª DPHPP.

Um dos detidos era conhecido do homem que seria o alvo e foi quem descobriu que o indivíduo estava no motel. “Ele teria feito contato perguntando onde estavam...Cerca de 15 a 20 minutos depois, os indivíduos, tripulando um veículo sedan prata, ingressaram no motel se fazendo passar por clientes, localizaram o quarto em que as vítimas estavam, pois o veículo da vítima estava na garagem, foram até o quarto e cometeram o crime”, resumiu o titular da 4ª DPHPP. “A motivação do fato estaria ligada a uma desconfiança que os indivíduos que participaram do homicídio teriam contra a vítima sobrevivente de que este repassaria informações à polícia”, observou o delegado Rodrigo Pohlmann Garcia.