Prevent Senior é inocentada em inquérito policial sobre conduta durante a pandemia

A Polícia Civil de São Paulo concluiu que a operadora de saúde Prevent Senior e seus médicos não cometeram qualquer irregularidade nas condutas relacionadas a pacientes durante a pandemia de Covid-19.

A investigação se deu no DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) após denúncias de que a operadora e seus médicos estariam distribuindo o "kit Covid" a pacientes, com medicamentos com ineficácia comprovada contra a doença.

A polícia avaliou que não há indícios de crimes. "Não foram encontrados elementos caracterizadores de ilícito penal praticados pelos funcionários da operadora de saúde, nem por médicos, ex-funcionários desta, denunciados por violação do dever funcional", afirmou a delegada Lisandrea Colabuono no relatório final sobre o caso.

