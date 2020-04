PRF apreende 150 mil maços de cigarros contrabandeados na BR 290, em São Gabriel

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 150 mil maços cigarros contrabandeados, avaliados em cerca de R$ 750 mil, em São Gabriel. A mercadoria ilícita estava em um caminhão, com placas de Camaquã, que foi abordado na noite de quarta-feira na BR 290. O motorista do veículo, ao perceber a aproximação do efetivo da PRF, fugiu para o interior de um matagal às margens da rodovia. O contrabando estava sob a lona na carroceria. Durante a tarde, os policiais rodoviários federais interceptaram outro caminhão com 225 mil maços de cigarros na BR 116, em Pelotas. A carga foi estimada em quase R$ 1 milhão. O condutor do veículo não teve tempo de fugir e foi preso em flagrante.