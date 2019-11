PRF apreende 72 quilos de cocaína pura com caminhoneiro gaúcho no Paraná

publicidade

Um caminhoneiro gaúcho foi preso em flagrante por tráfico de drogas pela Polícia Rodoviária Federal do Paraná nesta quinta-feira. Morador de Novo Hamburgo, ele transportava cerca de 74 quilos de cocaína pura dentro da carreta que dirigia pela BR 163. A droga estava escondida, embaixo de um carga de farelo de soja, sob o assoalho do semirreboque do veículo que foi abordado na quarta-feira pelo efetivo da PRF em Capanema.

Para disfarçar, o motorista, de 41 anos, levada junto o filho de apenas seis anos de idade. Ele contou que saiu de Foz do Iguaçu, na fronteira com Ciudad del Este, no Paraguai, com destino a São Leopoldo.

De acordo com a PRF, os pacotes de cocaína estavam dentro da mesa do pino-rei, que faz parte do conjunto usado para acoplar o semirreboque ao caminhão. Com a prisão do pai, a criança foi encaminhada ao Conselho Tutelar de Capanema. O caso foi registrado na Polícia Civil.