PRF apreende cerca de 26 quilos de maconha na BR 285, em Passo Fundo

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 26 quilos de maconha na manhã desta quarta-feira em Passo Fundo. A droga estava em um Volkswagen Gol que foi abordado na BR 285. O efetivo da PRF havia sido alertado de que chegaria na cidade um veículo com as mesmas características, vindo da fronteira com o Paraguai. As rodovias na região foram então monitoradas até que o carro foi visualizado.

Questionado sobre o destino da viagem, o motorista, de 65 anos, tentou alegar que buscaria passageiros em Passo Fundo. Os policiais rodoviários federais constataram então que ele já havia sido flagrado anteriormente três vezes por tráfico de drogas e contrabando de cigarros paraguaios.

Na unidade operacional da PRF, uma busca minuciosa foi realizada no veículo. A droga, distribuída em tijolos enrolados com fita adesiva, estava escondida nos forros laterais da lataria. Preso em flagrante, o condutor confessou que receberia em torno de R$ 2 mil pelo transporte, atuando como “mula”.

Serra

Em Bento Gonçalves, a PRF apreendeu cerca de dois quilos de cocaína e um quilo de crack na noite desta terça-feira na BR 470. Os entorpecentes estavam em um Fiat Palio. O motorista, de 23 anos, demonstrou extremo nervosismo na abordagem, o que motivou uma busca no interior do carro. Na vistoria, os policiais rodoviários federais localizaram as drogas dentro do painel do veículo.