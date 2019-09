PRF apreende mais de 140 kg de maconha em automóvel na BR 386

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 143 kg de maconha em fardos, nesta quarta-feira, escondidos no porta-malas de um automóvel. Os policiais receberam informações de um veículo suspeito que estaria trafegando na BR 386, no trecho de Seberi, Noroeste do Estado, seguindo em direção a Porto Alegre.

Os agentes iniciaram monitoramento das rodovias da região e identificaram um Gol, com placas do Paraná, passando em frente a Unidade Operacional da PRF de Seberi no km 51 da rodovia federal. Os policiais informaram que tentaram realizar a abordagem do condutor, mas ao invés de parar, o condutor jogou o veículo contra o efetivo.

Os agentes da PRF conseguiram se esquivar da investida do motorista e iniciaram acompanhamento ao veículo. Distante 500 metros do posto da PRF, o motorista do Gol finalmente acatou a ordem de parada. Segundo os policiais, no carro estavam três pessoas e no porta-malas foram encontrados os fardos contendo a maconha.

Os ocupantes foram presos em flagrante e encaminhados à polícia judiciária para confecção do flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Neste ano, a PRF em Seberi já apreendue mais de 5 mil quilos de maconha. A maior apreensão, de 2,75 toneladas, ocorreu há três dias. Segundo o chefe do posto da corporação, Adalberto Peghoraro, a BR 386 é uma via muito utilizada por traficantes de entorpecentes. “É um dos principais acessos ao Rio Grande do Sul e periodicamente pessoas são flagradas transportando drogas, especialmente maconha”, afirma.