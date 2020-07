PRF apreende mais de 700 animais nas rodovias próximas de Porto Alegre

publicidade

Mais de 700 animais já foram resgatados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nos últimos cinco dias nas rodovias de acesso a Porto Alegre. Os flagrantes evidenciam o tráfico de espécies da fauna nativa.

O caso mais recente ocorreu nessa sexta-feira quando o efetivo da PRF apreendeu cerca de 200 pássaros silvestres e 50 tartarugas na BR 116, em Guaíba. As aves e os répteis estavam sendo transportados em um Chevrolet Corsa, com placas do Rio de Janeiro, que foi abordado na rodovia. O motorista foi preso.

Na vistoria do veículo, os policiais rodoviários federais abriram o porta-malas e encontraram diversas gaiolas com os pássaros silvestres em condições degradantes, alguns já mortos. Ao retirarem o estepe, um saco com quase 50 tartarugas estava escondido no compartimento.

O motorista, de 61 anos, confessou que adquiriu os animais na região Sul do Estado e os levaria para serem comercializados em Curitiba. O idoso já havia sido preso pelo mesmo crime em março e também em abril deste ano. Ele vai responder por crime ambiental. Já os animais foram encaminhados ao órgão ambiental, que os reintroduzirá na natureza após avaliação veterinária.

Na noite de terça-feira passada, em Guaíba, a Polícia Rodoviária Federal abordou um Toyota Cortolla na BR 116. Na revista do veículo, quase 300 pássaros silvestres, sendo 240 cardeais e 46 coleiros, foram encontrados. Já no último domingo, ​o efetivo da PRF havia apreendido 231 pássaros silvestres, sendo que 189 cardeais, 32 coleiros do brejo, cinco bico duro, quatro pintassilgo e um azulão, na BR 290, em Eldorado Sul.