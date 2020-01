PRF apreende quase meia tonelada de maconha na BR 386

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um traficante e apreendeu quase meia tonelada de maconha transportada em carreta na BR 386, em Sarandi. Conforme a PRF, o caso ocorreu no início da noite desta quinta-feira. Os policiais rodoviários federais prenderam o motorista que transportava 455 quilos de maconha escondidos em meio a uma carga de soja. Com base em informações do serviço de inteligência da PRF, os agentes localizaram e abordaram a carreta Scania suspeita de ter saído da região da fronteira transportando algum produto ilícito.

O caminhão era emplacado em Pelotas e tracionava um semirreboque da cidade de Ampere, no Paraná. O condutor, de 29 anos, viajava junto com a esposa, 35 anos e um filho de 10 meses, todos moradores da cidade de Rio Grande, na região Sul do Estado. Os policiais verificaram a carga e constataram que a carreta estava carregada com soja a granel, porém abaixo dos grãos foram localizados diversos fardos de maconha.

O motorista foi preso, encaminhado para a polícia judiciária para registro do flagrante por tráfico de drogas e recolhido ao presídio. A mãe e o filho foram liberados. Essa foi a primeira grande apreensão de droga realizada pela PRF no Rio Grande do Sul em 2020. No ano passado, foram apreendidas mais de 15 toneladas de drogas nas rodovias federais do Estado.