PRF apreende R$ 8 milhões em drogas na BR 101, em Torres

publicidade

Uma paranaense, de 44 anos, foi presa com 53 quilos de pasta base de cocaína e 27 quilos de cloridrato da mesma droga pela Polícia Rodoviária Federal na BR 101, em Torres, no Litoral Norte. Os entorpecentes, com alto grau de pureza, foram avaliados em cerca de R$ 8 milhões.

O flagrante ocorreu nesse domingo, quando um Nissan Livina, com placas de Cascavel, no Paraná, foi interceptado pela rodovia. A ação teve a participação do serviço de inteligência da instituição.

O efetivo da PRF realizou uma revista minuciosa no veículo e encontrou as drogas escondidas no forro do teto. A traficante, de 44 anos, foi presa. Ele contou que viajava para a Serra e que visitaria uma irmã.