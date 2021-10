PRF calcula em mais de R$ 2,5 milhões a apreensão de cocaína na BR 116, em Vacaria

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal calculou em mais de R$ 2,5 milhões a apreensão de cocaína ocorrida na BR 116, em Vacaria. Em um Fiat Palio, com placas de Passo Fundo, o efetivo da PRF localizou cerca de 14 quilos da droga escondidos no painel do carro. O entorpecente seria suficiente para produzir em torno de 50 mil unidades para consumo, após fracionamento e mistura com outras substâncias.

O flagrante ocorreu no final da tarde de sábado passado, quando o carro foi abordado. O motorista do veículo, de 34 anos, foi preso com a descoberta dos entorpecentes. Ele vinha de Santa Catarina.

De acordo com os policiais rodoviários federais, o condutor havia tentado despistar ao alegar que viajava para visitar uma suposta filha de dois anos. Natural de Passo Fundo, ele sequer sabia a data de nascimento dela e nem o local onde a encontraria.

