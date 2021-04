PRF confirma a apreensão de quatro quilos de crack na BR 153, em Bagé

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal confirmou a apreensão de cerca de quatro quilos de crack na BR 153, em Bagé. O flagrante ocorreu no domingo, quando um Renault Logan, com placas de Rio Grande, foi abordado. A droga encontrada no veículo é suficiente para a produção de ao menos 15 mil pedras para consumo.

O motorista, de 30 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Ele já tinha antecedentes criminais por furto. Os pacotes contendo o crack traziam a estampa de um personagem, o marinheiro Popeye, ao lado da imagem de dois dados. A ação teve a participação do serviço de inteligência da PRF.