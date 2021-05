PRF de Santa Catarina apreende cerca de 220 quilos de maconha que vinham para o Rio Grande do Sul

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina confirmou na manhã desta segunda-feira que o Rio Grande do Sul era o destino final de um carregamento de drogas apreendido na BR 101, em Imbituba. Cerca de 220 quilos de maconha viriam para Porto Alegre.

O entorpecente estava sendo transportado em um Citroën C4, com placas de Porto Alegre, que foi abordado na noite de domingo no trecho da rodovia. Na vistoria, o efetivo da PRF encontrou vários sacos plásticos, malas e bolsas no porta-malas e banco traseiro do veículo. Dentro deles, a maconha estava sob a forma de tijolos.

Um casal foi preso em flagrante por narcotráfico. O motorista, de 36 anos, e a passageira, de 34 anos, confessaram que buscaram a droga na Grande Florianópolis e receberiam um pagamento para levá-la até Porto Alegre. A ocorrência foi encaminhada à DP de Imbituba.