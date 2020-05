PRF de Santa Catarina apreende contrabando de cigarros que vinha para Porto Alegre

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina apreendeu cerca de 125 mil maços de cigarros paraguaios contrabandeados que vinham para o Rio Grande do Sul. O flagrante ocorreu no início da manhã desta sexta-feira na BR 101, em Biguaçu. A carga ilícita estava no compartimento de um caminhão baú com placas de Palhoça. O motorista foi preso. Ele confessou que trazia a mercadoria desde Curitiba, no Paraná, e levaria até Porto Alegre. A ocorrência foi repassada à Receita Federal e à Polícia Federal.