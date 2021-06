PRF de Santa Catarina apreende R$ 26 milhões em pasta base de cocaína que vinha para o RS

publicidade

O Rio Grande do Sul era o destino do carregamento de 208 quilos de pasta base de cocaína, avaliada em R$ 26 milhões, que foi apreendido na BR 282, em Campos Novos, em Santa Catarina. A confirmação é da Polícia Rodoviária Federal de SC na manhã deste sábado. Vinda da fronteira do Paraná com o Paraguai, a droga seria trazida para Porto Alegre.

O flagrante ocorreu na última sexta-feira. No trecho da rodovia, o efetivo da PRF abordou um caminhão Volkswagen, com placas de Içara, de Santa Catarina. Um Citroën C4, com placas de Maringá, do Paraná, que atuava como batedor, também foi parado.

Na vistoria dos dois veículos, os policiais rodoviários federais localizaram o entorpecente comprimido e escondido nos pneus do caminhão. Em uma borracharia, os pacotes da pasta base de cocaína foram retirados de dentro dos pneus, mediante o uso de marretadas.

Houve a prisão do motorista do caminhão, de 48 anos, e do condutor do automóvel, de 26 anos, e da passageira, filha dele, de 25 anos. Todos foram levados à Polícia Civil de Campos Novos e vão responder pelo crime de tráfico de drogas.